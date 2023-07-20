«Дю Трусси может валить». Адесанья подтвердил, что дю Плесси снялся с боя на UFC 293

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал Дрикуса дю Плесси за отказ драться с ним на UFC 293 из-за травмы стопы, и вызвал на бой Шона Стрикленда.

«Даже не знаю, с чего начать, но, Дрикус дю Трусси, ты чёртов трус и вот почему ты не принимаешь бой. Видите ли, у него болит нога. В последнем бою моё колено было разорвано и что я сделал? Вышел на бой, потому что так поступают чемпионы. Многие бойцы говорят, что готовы драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Но не ты, Дрикус. Я это делаю, Волкановски это делает. Мы устроены иначе.

Итак, я дерусь в Сиднее и мне плевать, с кем. А Дрикус дю Трусси может валить, он вне игры. Шон Стрикленд, ты в деле. Давай покажем, как действуют мужики. Я уже устал от всех этих «я не могу принять бой, не могу драться». Конечно, ты не можешь, кто бы сомневался, чёртов дю Трусси», — сказал Адесанья в видео на своей странице в социальных сетях.