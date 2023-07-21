Уиттакер назвал свой бой с дю Плесси худшим в карьере

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о поражении от Дрикуса дю Плесси.

Поединок состоялся на турнире UFC 290, дю Плесси выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Я выходил с намерением максимально выложиться и показать лучший бой в карьере. В итоге это выступление получилось худшим. Самое тяжёлое то, что я знаю, что могу драться лучше.

Ты не боишься оппонента, не боишься получить удар или получить травму. Пугает лишь то, что ты можешь выйти в клетку и не показать то, над чем ты работал последние месяцы. Я расстроен, потому что много времени посвятил подготовке к этому бою, работал с тренерами по боксу, джиу-джитсу, грэпплингу и борьбе, а затем вышел и ничего не показал. Абсолютно ничего. Вся работа впустую», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade Podcast.