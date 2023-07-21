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Уиттакер рассказал, с кем может провести следующий бой

Уиттакер рассказал, с кем может провести следующий бой
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Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер рассказал, с кем может провести следующий бой. Ранее он уже выражал желание вернуться в октагон до конца года.

«Роман Долидзе единственный, у кого сейчас нет поединка и кто сможет в ноябре выйти на бой со мной. Или же реванш с Дрикусом. Да, это моя тема. Я проигрываю, а потом ною до тех пор, пока не дадут реванш. Я хочу брать реванш у любого, кому удалось меня побить», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

В последнем поединке Уиттакер проиграл техническим нокаутом во втором раунде Дрикусу дю Плесси. Всего же у австралийца 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

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