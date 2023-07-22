Дю Плесси объяснил решение отказаться от титульного боя с Адесаньей на UFC 293
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Южноафриканский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси высказался о том, почему не будет драться с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293 в Сиднее.
Адесанья ранее подтвердил, что дю Плесси отказался от боя из-за травмы. Кроме того, действующий чемпион обвинил Дрикуса в трусости.
«Мне определённо нужен небольшой отдых, я был активен. Нужно отпраздновать свои успехи. Когда я приземлился в родной стране, то все начали говорить: «Что дальше? Адесанья?». Я только что победил Роберта Уиттакера, одного из величайших бойцов всех времён и одного из моих героев. Я не хочу сейчас даже говорить о другом бое. Дайте просто отпраздновать», — сказал дю Плесси в шоу MSP.
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