Джон Джонс отреагировал на слова Аспиналла после победы над Тыбурой
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова британца Тома Аспиналла.
Аспиналл выиграл у Марчина Тыбуры техническим нокаутом в главном событии лондонского турнира UFC Fight Night 224, после чего заявил, что намерен подраться с победителем боя Сириль Ган — Сергей Спивак, а затем побить Джонса.
«Звучит неплохо, лол», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.
В марте этого года Джон Джонс вернулся в октагон после трёхлетнего простоя и завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе, выиграв удушающим приёмом у Сириля Гана. В ноябре американец проведёт защиту титула в поединке со Стипе Миочичем. Бой возглавит турнир UFC 295.
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