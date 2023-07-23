Аспиналл: моя цель — мотивировать Джонса остаться и подраться со мной

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл рассказал, что мечтает о поединке с Джоном Джонсом и объяснил, почему считает себя хорошим соперником для действующего чемпиона.

«Он знает о моём существовании, и это уже большой прогресс, большая победа сама по себе. Я в восторге от этого. Всю неделю я говорил о том, что ставлю себе цель – мотивировать Джона Джонса, чтобы он остался и подрался со мной. Это моя абсолютная мечта. Думаю, мы хорошо подходим друг другу, как соперники. Я молод, у меня не такой большой пробег. Я большой парень и многое умею. Я быстрый, сильный, тяжёлый, всё это отличает меня от большинства предыдущих соперников Джонса. Я просто думаю, что могу предложить ему нечто новое», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.