Аспиналл объяснил, почему способен победить Джона Джонса

Британский боец супертяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл объяснил, почему способен навязать конкуренцию действующему чемпиону американцу Джону Джонсу.

«Джонс и раньше встречался с быстрыми парнями, но не было никого быстрее меня. Он бывший полутяжеловес и, очевидно, быстрее большинства тяжеловесов. Но он никогда не встречался с тем, кто быстрее и больше него. С парнем, кто более чем уверен в себе, парнем с высоким бойцовским IQ, молодым и свежим. Вот что я смогу противопоставить», – сказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.

Тому Аспиналлу 30 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. За карьеру в престижнейшей организации мира Аспиналл побеждал таких бойцов, как Андрей Орловский и Александр Волков.