Фрэнсис Нганну протестировал ударную мощь нападающего «Реала» Винисиуса
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Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Нганну предложил ему проверить свой пресс на прочность.
«Хорошая попытка», — написал Фрэнсис.
Фрэнсис Нганну протестировал ударную мощь футболиста Винисиуса:
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. Сейчас боец выступает в промоушене PFL.
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