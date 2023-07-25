Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну протестировал ударную мощь нападающего «Реала» Винисиуса

Фрэнсис Нганну протестировал ударную мощь нападающего «Реала» Винисиуса
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Нганну предложил ему проверить свой пресс на прочность.

«Хорошая попытка», — написал Фрэнсис.

Фрэнсис Нганну протестировал ударную мощь футболиста Винисиуса:

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. Сейчас боец выступает в промоушене PFL.

Материалы по теме
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023