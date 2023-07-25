Аспиналл: мне понадобится всего один удар, я могу нокаутировать Джона Джонса

Британский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл заявил, что может выиграть нокаутом у действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса.
«Мне понадобится всего один удар, чтобы Джон понял, что к чему. Я отлично понимаю, что Тыбура и Джонс — два совершенно разных бойца, но он всё равно человек. Мне нужно ударить всего один раз со скоростью, за которой он не уследит, и я действительно способен на это. Это даже не вопрос — да, я могу нокаутировать Джона Джонса», — сказал Аспиналл в передаче The MMA Hour.
Джон Джонс свой последний бой провёл в марте этого года и выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана, став новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. В ноябре на турнире UFC 295 он проведёт поединок со Стипе Миочичем.
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