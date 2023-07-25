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Джонс — о словах Аспиналла: 15 лет слышу одно и то же, но я всё ещё не побеждён

Джонс — о словах Аспиналла: 15 лет слышу одно и то же, но я всё ещё не побеждён
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на слова британца Тома Аспиналла, который заявил, что может его нокаутировать.

«Я уже 15 лет слышу одни и те же фразы. Здорово быть парнем, о бое с которым все мечтают. Каждый раз, когда какой-то парень обещает надрать мне задницу, у меня возникает чувство дежавю. Но между тем я всё ещё не побеждён, хотя на лице уже появилась седина. В большинстве случае парни, которые говорят больше всех, в итоге не выигрывают даже следующий бой. Я давно в этой игре, меня всё сложнее впечатлять. Просто побеждайте, как я, а уже потом говорите свою чушь.

Так всегда и бывает. Какого-нибудь парня превозносят, пока я не побью его. Потом пишут: «Да кто вообще этот парень?» Ещё пару месяцев Ган был будущим ММА. Лучший футворк, самый атлетичный и быстрый тяжеловес, которого когда-либо видели. А теперь говорят: «Кто он вообще такой, чёрт возьми?» — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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