Тренер Оливейры объяснил, почему Чарльз хотел боя с Махачевым именно в Абу-Даби

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльза Оливейры, высказался о его предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который является действующим чемпионом промоушена в той же весовой категории. Реванш между Оливейрой и Махачевым состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В Абу-Даби прошёл и их первый бой, победу в котором добыл Ислам.

«Я знаю, что многие были обеспокоены в связи с тем, что бой состоится в Абу-Даби. Однако можете быть уверены, что Чарльз всё понимает. Важно принимать во внимание, что пояса оспариваются только на номерных турнирах UFC, а в Бразилии в этом году их не будет. Чарльз дрался 10 июня и не прекращал тренироваться, так что у нас есть больше четырёх месяцев на подготовку. Ещё одна важная деталь: Чарльз очень хотел этого боя именно в Абу-Даби, чтобы вернуть пояс в том же месте, откуда он не сумел вернуться с ним домой», — написал Лима у себя в соцсетях.

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