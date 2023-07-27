Чемпион UFC Джон Джонс высказался в адрес семьи Леброна Джеймса

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказался в адрес семьи звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца во время тренировки. Джонс прокомментировал один из недавних постов Леброна, в котором тот показал семейное фото.

«Было здорово увидеть вас лично. Вы благословенны», — написал Джонс.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: