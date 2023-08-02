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Президент ONE заявил, что Анатолий Малыхин победит Джона Джонса и других тяжеловесов UFC

Президент ONE заявил, что Анатолий Малыхин победит Джона Джонса и других тяжеловесов UFC
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Президент One Championship Чатри Ситйодтонг высказал мнение, что российский чемпион его промоушена в двух весовых категориях Анатолий Малыхин способен победить чемпиона UFC Джона Джонса в тяжёлом весе и прочих тяжеловесов лиги Даны Уайта.

«Только посмотрите на Анатолия Малыхина, нашего чемпиона в тяжёлом весе. Он остаётся непобеждённым. Я думаю, он победит Джона Джонса и всех других тяжеловесов в UFC», — приводит слова Ситйодтонга RochesterFirst.com.

Напомним, в конце июня Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар.

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