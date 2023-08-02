Адесанья: дю Плесси не трус, но он боится меня
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Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о южноафриканском претенденте Дрикусе дю Плесси, ранее отказавшемся от поединка с ним на турнире UFC 293.
«Он не трус, это жёсткий чувак. И он очень обученный, за ним стоит хорошая команда. Умная команда. Я не считаю его трусом, но считаю, что он боится меня. Когда вы смотрите кому-то в глаза, то понимаете это.
Он не позвал меня в клетку [после боя с Робертом Уиттакером на UFC 290], я сам вошёл в неё. Я вошёл в клетку, потому что хотел сделать это. Это засранец, я надеюсь, сделает чёртов шаг вперёд. Но он девчонка, вот что я скажу. Продолжай тренироваться, у меня приготовлено кое-что для твоей задницы», – сказал Адесанья в подкасте The Halfcast.
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