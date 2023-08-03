Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Амир Хан: в реванше Кроуфорд изобьёт Спенса ещё сильнее

Амир Хан: в реванше Кроуфорд изобьёт Спенса ещё сильнее
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан высказался о потенциальном реванше американцев Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Эррола Спенса (28-1, 22 KO).

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«В запале вы можете сказать, что немедленно соглашаетесь на реванш. Но, по правде сказать, я не думаю, что это будет хорошо для Спенса. Я думаю, что его изобьют ещё сильнее. Он может быть жёстко нокаутирован.

Говорили, что у него проблемы с весом, так что, возможно, ему следует сменить дивизион. Есть ещё немало больших имён, которых Спенс мог бы побить. Я просто считаю, что у Кроуфорда особенный стиль», – сказал Хан в эфире TNT Sports.

Материалы по теме
Шон Портер оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом
Материалы по теме
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023