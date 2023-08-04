Джон Джонс обратился к Дуэйну Джонсону, подарившему дом в Майами бойцу UFC Горимбо

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на подарок, который голливудский актёр и бывший рестлер Дуэйн Джонсон сделал бойцу UFC Тембе Горимбо. Напомним, Джонсон подарил ему дом.

«Брат, подарок в виде нового дома для этого бойца стал самой трогательной вещью, которую я видел за весь год. Я стал ещё бóльшим твоим фанатом», — написал Джонс в социальных сетях.

Не так давно Горимбо признался, что перед боем с японцем Такаси Сото на турнире UFC Vegas 73 на его счету оставалось всего $ 7. После боя Темба продал на аукционе свой боевой комплект, а на вырученные деньги приобрёл втулочный насос для родной деревни в Зимбабве. Узнав о поступке Тембы, Джонсон встретился с ним, чтобы помочь.

Дуэйн Джонсон встретился с бойцом UFC Тембой Горимбо: