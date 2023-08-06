Шон Портер оценил шансы Ломаченко в бою с Шакуром Стивенсоном

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и соотечественником Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 KO).

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Стивенсон сразится за вакантный титул, который оставит Девин Хейни, с лучшим свободным бойцом в рейтинге. Ломаченко является первым номером.

«В этом поединке есть смысл. Я считаю, что Шакур на шаг впереди всех. Он находится на уровне с Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом. И я считаю, что он на шаг впереди Василия Ломаченко. Боксёрский мир догнал Ломаченко. Какое-то время он был впереди, но время пришло», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.