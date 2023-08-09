Дана Уайт раскрыл новые подробности по поводу организации боя Макгрегор — Чендлер

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером всё ещё может состояться.

«Я разговаривал с Конором вчера или позавчера, и он готов к бою. Я сказал, чтобы он набирал форму, и мы со всем разобрались. Кто будет его соперником? Чендлер. Это точно. Просто Макгрегору нравится задевать других бойцов в социальных сетях. Особенно своего соперника или предполагаемого соперника», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.