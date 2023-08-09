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Дана Уайт подтвердил, что бой Адесанья — Стрикленд возглавит UFC 293

Дана Уайт подтвердил, что бой Адесанья — Стрикленд возглавит UFC 293
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что бой Исраэля Адесаньи и Шона Стрикленда станет главным событием турнира UFC 293. Об этом он сказал в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально ожидалось, что турнир UFC 293 возглавит бой Адесаньи с Дрикусом дю Плесси. Однако южноафриканец снялся с поединка из-за травмы. Стрикленд ранее выразил готовность выйти на бой, если UFC удовлетворит его финансовые запросы.

Напомним, в активе Адесаньи 24 победы и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. У Шона Стрикленда в ММА 27 побед и пять поражений.

Ранее Уайт рассказал о том, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером всё ещё может состояться.

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