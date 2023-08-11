Тренер Адесаньи усомнился, что дю Плесси получит титульный бой

Тренер Юджин Берман, работающий с бойцом UFC Исраэлем Адесаньей, чемпионом UFC в среднем весе, раскритиковал южноафриканского бойца Дрикуса дю Плесси, отказавшегося от титульного боя с его подопечным.

«Не я принимаю решения, но проблема заключается в том, что если вы не выходите на бои или не принимаете их, то попадаете в общий пул бойцов. Это факт, в этом виде спорта ничто не гарантировано, пока не подписано на бумаге. Если у него ничего не прописано, то он витает в небесах.

У него [дю Плесси] был шанс. Такой же, как у моих подопечных, которые дрались за титулы и завоёвывали их. Они боролись с ужасными травмами, потому что не относились к боям легкомысленно. Проблема не в том, что у него травма. Да, серьёзная травма, но если ты не принимаешь этот вызов, ты думаешь, что получишь его снова? Ты не знаешь, что делает конвейер UFC? Не знаешь, как они проворачивают свои дела?

Никогда не чувствуйте себя комфортно там, где вы находитесь. Если перед вами маячит то, над чем вы работали всю жизнь, то не думайте ни минуты. У него была эта возможность, но он её упустил. Ты не можешь сидеть сложа руки, думая, что у тебя будет следующий шанс», — сказал Берман в интервью Submission Radio.

Вместо дю Плесси на бой с Адесаньей на UFC 293 выйдет американский боец Шон Стрикленд, занимающий пятое место в рейтинге UFC.