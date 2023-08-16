Дана Уайт: Цукерберг серьёзно настроен насчёт боя в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском предпринимателе Марке Цукерберге, отметив его серьёзный подход к тренировочному процессу.
«Я сразу говорил, что Марк – очень серьёзный парень. Он любит спорт и усердно тренируется. Я верю, что он серьёзно настроен насчёт боя в UFC», — приводит слова Уайта TMZ.
Ранее сообщалось, что Цукерберг может провести поединок с Илоном Маском. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на бой. Позже Уайт заявил, что готов организовать противостояние в рамках промоушена, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. Но недавно Марк сообщил, что бой едва ли состоится, потому что Илон, по его мнению, относится к противостоянию несерьёзно.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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