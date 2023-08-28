Холлоуэй ответил Топурии, заявившему, что ему пора уйти из MMA

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй отреагировал на слова грузинского проспекта дивизиона Илии Топурии, заявившего, что ему пора завершить карьеру.

Топурия — в социальных сетях: «Я уважаю Макса Холлоуэя и Корейского Зомби, но им пора завершить карьеру».

Холлоуэй: «Спасибо за уважение, но бой – лишь вопрос времени, лол».

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Холлоуэй в августе на турнире UFC Fight Night 225 нокаутировал южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.