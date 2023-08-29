Дана Уайт сообщил подробности о попытке взлома своего дома

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о задержании человека, пытавшегося проникнуть в его дом. Инцидент произошёл в городе Леванте (штат Мэн, США).

«Спасибо правоохранительным органам города Леванта. Ценю вашу работу, парни. Они его поймали. Спасибо всем, кто этому посодействовал», — написал Уайт.

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы промоушена считают, что могли бы зарабатывать больше, а нынешние гонорары являются несправедливыми и заниженными. С таким мнением, в частности, выступал экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: