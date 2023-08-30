Дана Уайт оценил идею проведения четвёртого боя между Волкановски и Холлоуэем
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Президент UFC Дана Уайт выступил против проведения четвёртого поединка между австралийским чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Александром Волкановски и американцем Максом Холлоуэем, занимающим первое место в рейтинге полулегковесов. В трёх предыдущих случаях сильнее оказывался Волкановски.
«Волкановски сейчас доминирует. Кое-кто считает, что он победил и Ислама Махачева. Я не уверен, что стоит снова бросать ему Холлоуэя — по крайней мере, на этом этапе карьеры Макса. Мне эта идея не нравится», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
Ранее Холлоуэй объяснил, почему не вызвал на бой Волкановски после победы в поединке с южнокорейцем Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби.
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