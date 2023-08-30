«Есть и другие промоушены». Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили

Президент UFC Дана Уайт выступил с критикой в адрес грузинского бойца промоушена Мераба Двалишвили из-за его позиции. Ранее Двалишвили заявил, что не желает сражаться за титул в легчайшем весе, потому что, по его мнению, реванш с Шоном О’Мэлли должен получить Алджамейн Стерлинг.
«Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Но здесь это не работает», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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