Джон Джонс рассказал, почему публика любит Шона О'Мэлли

Американский боец смешаннных единоборств Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжёлом весе, рассказал о своём отношении к Шону О'Мэлли, новому чемпиону UFC в легчайшем весе, сравнив его с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
«Я в восторге от Шона О'Мэлли, у него есть стиль. Он напоминаем мне Конора Макгрегора. Он действительно настоящий и аутентичный, у него есть своя история «из грязи в князи», которую все ценят, особенно в США. Он мне нравится, очень нравится, и я хочу посмотреть, как далеко он сможет зайти. Он ещё достаточно молод, чтобы совершать семимильные шаги в своей карьере. Шон будет в боях ещё долгое время», — сказал Джонс в подкасте OverDogs.
Шон О'Мэлли победил Алджемейна Стерлинга в титульном бое на UFC 292. Джон Джонс вернётся в октагон на UFC295 в бое против Стипе Миочича.
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