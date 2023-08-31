В команде Двалишвили отреагировали на резкое заявление Уайта в адрес бойца
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Менеджер Мераба Двалишвили Орен Ходак опубликовал новый пост в социальных сетях, где ответил на резкое заявление главы UFC Даны Уайта, который раскритиковал грузинского бойца за его дружбу с Алджамейном Стерлингом.
«Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место», – сказал Уайт.
«Я согласен – давайте узнаем, кто лучший в мире. Я могу сказать, что это точно не шестой номер Чито Вера. Мераб сто процентов готов драться за титул в декабре. Алджо тоже готов. Ни один из них не будет огорчен, если титульный шанс получит другой. Посмотрим, идет ли речь в действительности о настоящих спортивных принципах и желании выяснить, кто лучший», – написал Ходак в социальных сетях.
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