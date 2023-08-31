Адесанья — о бое с дю Плесси: хотел бы надрать ему задницу в его родной стране

Новозеландский боец UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями об отмене боя с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, а также изъявил желание всё же провести ранее назначенный бой.

«Я не злюсь, я разочарован. Он упустил свой шанс. Когда бой состоится, он станет одним из крупнейших во всей спортивной истории.

Это может произойти в Южной Африке. Это могло бы произойти где-нибудь на великом африканском континенте. В Нигерии, Марокко, даже в Южной Африке. Было бы лучше, если бы мы провели бой в Южной Африке. Я хотел бы надрать ему задницу в его родной стране.

Посмотрим, что произойдёт. Дрикус не должен был думать, что сможет удобно расположиться в дивизионе и удерживать своё первое место. Я никогда этого не делал», — сказал Адесанья MMA Fighting.

Бой Адесаньи и дю Плесси был назначен на UFC 293, однако южноафриканский боец снялся с него по причине травмы. Дрикуса дю Плесси заменит американский боец Шон Стрикленд.