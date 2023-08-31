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Дана Уайт высказался о возможном бое Перейры и Прохазки

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между бразильским бойцом смешанных единоборств Алексом Перейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.

«Да, это возможно. Нам нравится эта идея», — приводит слова Уайта FirstSportz.

Как информирует MMA Orbit, поединок может состояться на турнире UFC 296 16 декабря.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года он отказался от чемпионского титула.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев: