Дана Уайт высказался о возможном бое Перейры и Прохазки

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между бразильским бойцом смешанных единоборств Алексом Перейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.
«Да, это возможно. Нам нравится эта идея», — приводит слова Уайта FirstSportz.
Как информирует MMA Orbit, поединок может состояться на турнире UFC 296 16 декабря.
Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.
Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года он отказался от чемпионского титула.
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:
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