Джон Джонс высказался в адрес Конора Макгрегора

Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс признался, что испытывает глубокое уважение к бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Я хочу, чтобы Конор вернулся. Я всегда буду платить за трансляции его боёв. Ценю то, что он сделал для спорта. Мне нравится, как он ведёт бизнес. Мне нравится его образ мыслей, его востребованность. Он как минимум на десять лет опередил своё время, и я всегда буду поддерживать его», — приводит слова Джонса RingSide24 со ссылкой на его выступление в подкасте OverDogs.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: