Джон Джонс: Адесанья делает всё то же самое, что и Стрикленд, но более расчётливо
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о предстоящем титульном поединке в среднем дивизионе между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.
«Я думаю, Иззи добьётся победы только потому, что он более универсален. Он делает всё то же самое, что и Шон, только более расчётливо.
Если бы такое случилось, Иззи мог бы победить Стрикленда и в боксёрском поединке. Я думаю, что он более расчётлив, и я думаю, что сила его ударов на порядок выше, чем у Стрикленда», — сказал Джонс в подкасте OverDogs.
Поединок Адесанья – Стрикленд состоится 10 сентября в Сиднее (Австралия) и возглавит турнир UFC 293.
Напомним, Исраэль Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе.
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