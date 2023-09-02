Джон Джонс: Адесанья делает всё то же самое, что и Стрикленд, но более расчётливо

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о предстоящем титульном поединке в среднем дивизионе между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

«Я думаю, Иззи добьётся победы только потому, что он более универсален. Он делает всё то же самое, что и Шон, только более расчётливо.

Если бы такое случилось, Иззи мог бы победить Стрикленда и в боксёрском поединке. Я думаю, что он более расчётлив, и я думаю, что сила его ударов на порядок выше, чем у Стрикленда», — сказал Джонс в подкасте OverDogs.

Поединок Адесанья – Стрикленд состоится 10 сентября в Сиднее (Австралия) и возглавит турнир UFC 293.

Напомним, Исраэль Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе.