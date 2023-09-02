Отец Тайсона Фьюри хочет, чтобы он провёл поединок с Джоном Джонсом

Джон Фьюри, отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, выразил желание увидеть поединок своего сына с американским чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Джоном Джонсом по правилам MMA.
«Я хочу увидеть бой с Джоном Джонсом. Я не хочу смотреть на их боксёрский поединок, я хочу увидеть их обоих в королевской битве, это позволит выявить сильнейшего. Таков мой план, но я не могу говорить за Тайсона.
Это было бы громким событием. Пусть весь мир узнает, кто настоящий чемпион в целом, а не только в боксе. Тайсон может это сделать. Тайсон натянет твои яйца на спину, он снесёт тебя, и после встречи с ним тебе наложат 20 швов на лицо, он, наверное, ещё и одно ухо тебе откусит», — приводит слова Фьюри-старшего Sportskeeda со ссылкой на SecondsOut.com.
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