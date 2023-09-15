Дана Уайт рассказал, когда ожидает увидеть Макгрегора в октагоне

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, когда стоит ожидать возвращения в октагон бывшего чемпиона организации в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора.

«Он снова в зале. Он тренируется, и да, я ожидаю увидеть бой Конора в следующем году. Голод и мотивация — не одно и то же. У вас должна быть определённая мотивация, чтобы заработать столько денег. Вы видели, что многие парни, зарабатывая много денег, дерутся намного меньше, как Конор, или же у них случаются серии неудач, потому ты меняешься, когда есть такие деньги.

Трудно всё лето провести на яхте, а потом думать: «Ой, мне снова придётся вернуться в спортзал и снова работать». Ещё раз, это не критика, такова жизнь, особенно в мире ММА», — сказал Уайт в интервью Пирсу Моргану для Talk Tv.

Последний бой Конора Макгрегора состоялся в июле 2021 года, тогда он проиграл второй подряд бой Дастину Порье.