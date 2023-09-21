Физиев сделал категоричный прогноз на бой Макгрегора и Чендлера

Известный боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением об ожидаемом поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Ранее сообщалось, что их бой может состояться в начале следующего года.

«У нас с Майклом одна и та же проблема, ведь ему тоже приходится контролировать эмоции во время боя. Он должен их контролировать. Полагаю, если у него будет это получаться, и он будет следовать плану на бой, то победит Конора. Конор потерял концентрацию. Это уже не тот Конор, каким он был шесть или пять лет назад. Совсем не тот же самый.

Ему просто нужно действовать умно, сохранять спокойствие. Тогда, как мне кажется, Майкл легко сможет выиграть этот бой», — приводит слова Физиева MMA Fighting.

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