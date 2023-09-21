Физиев: Макгрегор суперзвезда и делает, что хочет. Он дерётся ради удовольствия

Известный боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, прокомментировал поведение ирландца Конора Макгрегора перед возможным боем с американцем Майклом Чендлером.
«Для меня это похоже на сумасшествие, братан. Этот парень, он суперзвезда, поэтому делает всё что захочет, ему не нужен этот бой (с Майклом Чендлером – Прим. «Чемпионата»). Теперь он дерётся ради удовольствия, просто чтобы оставаться активным.
Это все ещё безумная ситуация, потому что, как USADA не проверяет его? Он боец легкого веса, и вы его не проверяете его. Это безумие, почему он не может сделать это вот так, а все (остальные) могут, но это не имеет значения. Это не имеет значения. Но я думаю, что он заслуживает всего этого дерьма вокруг себя, потому что он суперзвезда, чувак. Если ты или я (станем звёздами), как он, я думаю, мы сможем, мы сможем делать также.
Он суперзвезда, вот почему он ведёт себя так дерьмово. Но я не говорю, что если я (стану) суперзвездой, я был бы таким же, потому что я люблю, чтобы была справедливость. Я не хочу говорить, что (это) несправедливо (по отношению к Макгрегору), но да, он делает это, потому что он суперзвезда», – приводит слова Физиева MMA Fighting.
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