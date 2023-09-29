Майк Тайсон рассказал, перенял ли Нганну его стиль бокса

Прославленный боксёр Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке экс-чемпиона промушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Майк проводит подготовку Нганну к этому бою.

«Научил ли я Нганну своему стилю бокса? Ни в коем случае. Мы разные. У нас разные стили. Он будет боксировать, как Фрэнсис, и у него всё будет хорошо. Каждый увидит, что он постоянно совершенствуется, и я очень горжусь тем, что он здорово выдержал все испытания.

Он будет сражаться с величайшим бойцом последнего времени… возможно, с величайшим бойцом всех времён. С нетерпением жду этого боя», — сказал Тайсон на канале TheMacLife в YouTube.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Местом проведения боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд.

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