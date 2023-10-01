Джермелл Чарло высказался о ходе поединка с Саулем Альваресом и объяснил поражение

Американский боксёр Джермелл Чарло, проигравший мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке второй средней весовой категории (до 76,2 кг), высказался о его ходе и объяснил, что помешало ему одержать победу.

«Чувствовал, что это был не я. Я не оправдываюсь, но что есть, то есть. Я принимаю эти удары и продолжаю быть с ними. Это бокс. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете.

Честно говоря, можно почувствовать разницу в весе. Я набрал 14 фунтов [≈6,4 кг]. Я был абсолютным чемпионом до 69,9 кг, поэтому осмелился попытаться стать великим сейчас. Иногда приходится терпеть неудачи, но необходимо просто продолжать работать. Мой путь на этом не заканчивается», — приводит слова Чарло после боя Bad Left Hook.

Бой Чарло и Альвареса продлился все 12 раундов. Сауль Альварес одержал победу согласно единогласному решению судей.