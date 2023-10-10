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Отец Фьюри: хочу, чтобы Тайсон и Джон Джонс разорвали друг друга в реальном бою

Отец Фьюри: хочу, чтобы Тайсон и Джон Джонс разорвали друг друга в реальном бою
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Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке сына с именитым американским MMA-бойцом, чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Я не хочу смотреть на то, как Тайсон дерётся с Джоном Джонсом в постановочном бою. Пусть эти двое к чёрту изобьют друг друга.

Давайте посмотрим, что из этого получится. Дайте Джону Джонсу сделать своё дело, а Тайсону – своё. Пусть Тайсон пройдёт подготовку, как и Джонс. Пускай эти двое разорвут друг друга на куски, а уцелевший поднимет руки вверх и скажет: «Вот и всё», — приводит слова Фьюри издание Low Kick MMA.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри проведёт боксёрский поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

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