Майк Тайсон назвал величайшего боксёра на данный момент

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.

«Фьюри не величайший боксёр всех времён, но он действительно на высоте – он величайший прямо сейчас. Он уже великий. Фьюри уже защищал свой титул, он непобеждённый. Он – сенсация в боксе, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Майка Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале Daily Mail Sport Boxing в YouTube.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри проведёт поединок с Фрэнсисом Нганну.

Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Фьюри и Нганну: