Джон Джонс обратился к Адесанье, объявившему о приостановке карьеры

Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс обратился к двукратному чемпиону организации в среднем дивизионе (до 84 кг) новозеландцу Исраэлю Адесанье, ранее объявившему о перерыве в карьере.

«Эй, Исраэль, я просто хочу сказать тебе, что поддерживаю твоё решение отдохнуть от боёв. Взять перерыв на последние три года было одним из лучших решений, что я принимал. Всегда ставь себя на первое место, брат. Позаботься о своём сердце, разуме и духе. Горжусь тобой, чемпион», — написал Джонс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.