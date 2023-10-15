Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс обратился к Адесанье, объявившему о приостановке карьеры

Джон Джонс обратился к Адесанье, объявившему о приостановке карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс обратился к двукратному чемпиону организации в среднем дивизионе (до 84 кг) новозеландцу Исраэлю Адесанье, ранее объявившему о перерыве в карьере.

«Эй, Исраэль, я просто хочу сказать тебе, что поддерживаю твоё решение отдохнуть от боёв. Взять перерыв на последние три года было одним из лучших решений, что я принимал. Всегда ставь себя на первое место, брат. Позаботься о своём сердце, разуме и духе. Горжусь тобой, чемпион», — написал Джонс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Материалы по теме
Макгрегор обратился к Адесанье, объявившему о перерыве в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android