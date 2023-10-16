Абубакар Нурмагомедов: уверен в победе Махачева, он заслужил свой пояс

Российский боец Абубакар Нурмагомедов высказался по поводу шансов Ислама Махачева на победу в титульном поединке с Александром Волкановски.

«Ислам заслужил этот пояс. Он долгое время трудится, выступает. Да, у него не было особых травм. Он хочет стать чемпионом и полностью заслужил этот титул. Уверен в его победе», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.