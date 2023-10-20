Магомед Анкалаев перевесил Джонни Уокера перед боем на UFC 294

Российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 294. Соперником Анкалаева будет представитель Бразилии Джонни Уокер. Магомед показал на весах 93,4 кг.

Уокер также успешно прошёл процедуру взвешивания, оказавшись чуть легче россиянина (92,98 кг).

Анкалаев дебютировал как профессионал в 2014 году и в марте 2018-го впервые подрался в промоушене Даны Уайта. В своём последнем бою, который проходил на турнире UFC 282 в декабре, Анкалаев сразился с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью.

Уокер в мае на UFC on ABC 4 победил единогласным решением бывшего претендента на титул американца Энтони Смита.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: