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«Как дела? Хорошо?» Уокер поговорил с Анкалаевым на русском языке

Бразильский боец Джонни Уокер на битве взглядов перед турниром UFC 294 поговорил на русском языке с Магомедом Анкалаевым, который выступает в полутяжёлой весовой категории в UFC (до 93 кг).

«Как дела? Хорошо?» – сказал Уокер на битве взглядов с Анкалаевым.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в рамках которого пройдёт множество интересных противостояний.

Отметим, что Магомеду Анкалаеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в марте 2018-го впервые подрался в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 282 в декабре, Анкалаев сразился с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью.

Ранее прошла процедура взвешивания перед турниром, на которой Анкалаев перевесил Уокера.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве: