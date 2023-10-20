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Исраэль Адесанья дал совет Джонни Уокеру, как победить Магомеда Анкалаева на UFC 294

Исраэль Адесанья дал совет Джонни Уокеру, как победить Магомеда Анкалаева на UFC 294
Исраэль Адесанья
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Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья дал совет бразильцу Джонни Уокеру, который 21 октября сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Будь терпелив. Потому что Анкалаев очень методичный боец. Но Уокер непредсказуемый, и у него есть преимущество в размахе рук. Ему надо рассчитывать на свой джеб. Не спешить и быть терпеливым. Когда Уокер увлекается, даже если ты ударишь его, он начинается рубиться как сумасшедший. Поэтому пусть потихоньку находит себя и начинает драку», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, Анкалаев и Уокер проведут поединок в полутяжёлом весе на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт 21 октября.

Отметим, в своём последнем поединке, который проходил на турнире UFC 282 в декабре, Магомед встречался с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем. Противостояние завершилось вничью.

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