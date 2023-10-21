Дана Уайт ответил на критику рейтингов в UFC от Ислама Махачева

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением насчёт того, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев раскритиковал американский промоушен в вопросе составления рейтингов.

«Я люблю Ислама, но он говорит, что ему плевать на рейтинг UFC только потому, что его бесит его нынешнее положение в рейтинге UFC. Всем важен рейтинг UFC вне весовых категорий (P4P), я это понимаю. Понимаю настрой Махачева и понимаю, почему он принял реванш против Волкановски. Первый бой был очень спорным и близким. Теперь у парней есть шанс расставить все точки над i», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, сегодня, 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294, в рамках которого Махачев проведёт бой с австралийцем Александром Волкановски.