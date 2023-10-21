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Бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся

Бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся
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Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Бывший претендент на титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев (17-1) встретился с бразильцем Джонни Уокером (20-7).

Анкалаев со старта пошёл вперёд, тесня Уокера, отстреливавшегося трёхударными комбинациями.

Во второй половине пятиминутки Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.

Уокер же неожиданно начал возмущаться, оттолкнув рефери. В клетку стали выходить люди, однако Уокер попытался устроить потасовку, но его успокоили.

Итог поединка: без результата.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев - Джонни Уокер
21 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
NC
Джонни Уокер

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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