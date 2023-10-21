Видео: запрещённый удар, из-за которого бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся

Сегодня, 21 октября, Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Бывший претендент на титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев (17-1) встретился с бразильцем Джонни Уокером (20-7).

Анкалаев со старта пошёл вперёд, тесня Уокера, отстреливавшегося трёхударными комбинациями, но во второй половине пятиминутки Анкалаев ударил соперника коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой, что вызвало возмущение Уокера, который оттолкнул рефери, а позже в клетку стали выходить люди.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию UFC 294.