Глава UFC высказался о том, что бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся

Глава UFC Дана Уайт высказался о том, что бой россиянина Магомеда Анкалаева (17-1) и бразильца Джонни Уокера был признан несостоявшимся.

«Врач спросил у Уокера, где он находится, Джонни ответил: «Я в пустыне». Он не был не прав! Произошла накладка из-за языкового барьера. Плюс неопытность врача сыграла роль. Это отстой, но такое случается. Мы проведём работу над ошибками.

Почему я вышел в октагон? Было похоже, что всё развивается в неправильном направлении, поэтому я посчитал нужным вмешаться», — сказал Уайт UFC Eurasia.

Напомним, во время боя Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.

Уокер же неожиданно начал возмущаться, оттолкнув рефери. В клетку стали выходить люди, однако Уокер попытался устроить потасовку, но его успокоили.