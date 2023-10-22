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Ислам Махачев обошёл Хабиба Нурмагомедова по числу побед в UFC

Ислам Махачев обошёл Хабиба Нурмагомедова по числу побед в UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обошёл соотечественника Хабиба Нурмегомедова по числу побед в UFC.

Напомним, Махачев на турнире UFC 294 одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски. Для него эта победа стала 14-й в рамках промоушена. Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, за карьеру в UFC, одержал 13 побед.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Нурмагомедов, в свою очередь, не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, одержав 29 побед.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Чемпионом UFC Хабиб стал в 2018 году. Позже он трижды смог защитить чемпионский титул.

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