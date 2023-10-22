Макгрегор пригрозил Хабибу и обозвал его, а потом удалил свой пост

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время турнира UFC 294 написал пост в социальных сетях, в котором вызвал Хабиба Нурмагомедова на ответный бой, грубо обозвал его, но позже удалил свою публикацию.

«5 лет назад. 2018 год. Теперь я обладатель чёрного пояса. У меня коллекция лиц, разбитых мной, а также ножами и кинжалами в нижнем бою. Парень ушёл, никогда не забуду. Он сделан из сучки», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, бой против Макгрегора на UFC 229 в октябре 2018 года стал первой защитой титула для Хабиба, позднее он провёл ещё два победных поединка против Дастина Порье и Джастина Гэтжи и больше не учавствовал в смешанных единоборствах на профессиональной арене.